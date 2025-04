SANTA MARINELLA – Nella giornata di lunedì, è tornato l'appuntamento con la prevenzione delle malattie cardiovascolari. E’ stato infatti possibile, per tanti cittadini, effettuare gratuitamente l'elettrocardiogramma con refertazione. Il servizio è stato svolto presso la farmacia comunale di Baia di Ponente. “Le farmacie comunali – ha commentato il sindaco Tidei - rappresentano una risorsa per il nostro territorio e per i cittadini, grazie anche ad iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. In questa occasione, abbiamo voluto mettere a disposizione un servizio di Ecg gratuito su prenotazione, che ha potuto dare ai santamarinellesi l’occasione di un controllo in tempi brevi, con risultati immediati, eseguito direttamente nei locali della nostra farmacia”. Secondo il consigliere con delega alla sanità Alessio Manuelli “si tratta di un’altra iniziativa che ha mirato a sviluppare sul nostro territorio, a beneficio di tutta la comunità, una profonda e più strutturata cultura preventiva per quanto riguarda la salute. La scorsa volta abbiamo potuto verificare il gradimento e l’utilità di questo servizio, che ha visto un'ampia partecipazione dei cittadini ed è per questo che abbiamo ritenuto importante riproporlo anche oggi”.

