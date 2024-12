CEVRETERI – Grande successi per la Elana Gym, è davvero un momento magico questo per la ginnastica ritmica. Oggi si concluderà il campionato Gold ad Ancona ma tutte le atlete di Elana Constantin sono reduci da risultati importanti ai campionati Silver di Rimini con 12 medaglie vinte grazie alla partecipazione di 15 atlete. Melissa Buccherri è campionessa italiana con la palla e si porta a casa anche l’argento nella specialità all around e un bronzo nel cerchio dimostrando di avere un gran carattere. Sempre nel torneo è campionessa italiana Cataleya Olivieri (nastro). Grande anche per Noemi Romani capace di fare incetta di medaglie. La piccola vince un argento nell’all around e nella palla e poi un terzo posto lo ottiene nel nastro. Brilla pure Daniela Lorenzi che sale sul secondo gradino del podio alle clavette con un’alta votazione dei giudici. Sfiora il bronzo al nastro Sveva Clozza piazzandosi al quarto posto ed Emma Ducci con il nastro. L’elenco dei successi della Elana Gym è lungo e vede Aurora Falco Babele prendersi la medaglia d’argento nella palla e Dominique Olivieri il bronzo.

