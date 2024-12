LADISPOLI - Un ciclo di incontri per offrire supporto informativo ed educativo sui temi dell'educazione sessuale, delle relazioni sentimentali, della salute mentale e della gestione della rabbia repressa. Promotore dell'iniziativa il delegato alle Politiche giovanili Riccardo Rosolino. Gli incontri - spiegano dal Comune - pensati come spazi di ascolto e dialogo, intendono fornire strumenti pratici e conoscenze fondamentali per affrontare serenamente le questioni legate alla sfera affettiva e sessuale, oltre a promuovere il benessere psicologico. Il progetto si divide in due proposte. La prima è un ciclo di incontri in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Ladispoli. Saranno messe a disposizione un totale di 48 ore nello studio della psicologa, la dottoressa Annamaria Rospo. Un programma di sedute psicologiche indipendenti per qualunque ragazzo compreso tra i 14 e i 30 anni che avesse bisogno di un supporto emotivo alle proprie difficoltà. I ragazzi che usufruiranno di questo servizio avranno a disposizione un massimo di 3 sedute nella massima riservatezza dove, insieme alla dottoressa, capiranno le esigenze ed eventuali percorsi da poter continuare post progetto. L’altra iniziativa prevede un calendario di incontri dove la dottoressa Rospo guiderà i partecipanti in un percorso strutturato su più appuntamenti, toccando argomenti cruciali per la crescita personale e relazionale dei ragazzi. Saranno affrontate tematiche come il rispetto reciproco nelle relazioni, la consapevolezza del proprio corpo, l’importanza della salute mentale e tecniche per gestire le emozioni intense, come la rabbia repressa, spesso causa di stress e conflitti. Il calendario, sviluppato su nove incontri gratuiti per i partecipanti, sarà organizzato in modo da fornire ai ragazzi gli strumenti per capire e gestire le difficoltà che ogni giorno sono chiamati ad affrontare. Gli appuntamenti saranno organizzati nelle aule della Biblioteca e nei prossimi giorni saranno divulgate le date delle sessioni. «Riteniamo fondamentale – ha detto il delegato Rosolino – offrire ai giovani di Ladispoli un’opportunità di informazione e confronto su temi che influenzano profondamente la loro vita quotidiana. Questi incontri vogliono essere uno strumento di prevenzione e supporto, per aiutare i ragazzi a vivere con consapevolezza e rispetto verso sé stessi e gli altri. Colgo l’occasione per ringraziare le ragazze dell’ufficio Cultura e l’assessore ai Servizi sociali Gabriele Fargnoli che, insieme agli uffici preposti si sono messi a disposizione per portare avanti questo progetto. La salute mentale dei ragazzi è un tema importante, devono sempre avere la consapevolezza di non essere soli e che possono essere supportati ogni momento della loro vita».

