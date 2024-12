I dati del Report ICCS 2024 dimostrano che gli studenti che studiano Educazione Civica nelle scuole sono più favorevoli alla parità di genere e ai diritti per gli immigrati, ma anche più aperti alla diversità, più favorevoli alla protezione dell’ambiente e più propensi a votare alle elezioni.

Per questo, Fondazione Articolo 49, la fondazione che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della partecipazione in ogni ambito, si sta impegnando in una serie di progetti di educazione civica nelle scuole che saranno presentati mercoledì 13 marzo, alle 15, presso la Camera dei Deputati (Sala della Regina) a Roma.

Al centro dell’evento tre progetti che hanno coinvolto oltre 10mila alunni in tutta Italia, di cui si parlerà insieme al Sottosegretario di Stato all’Editoria Alberto Barachini, il Commissario AGCOM Massimiliano Capitanio, il Direttore scientifico di ASviS Enrico Giovannini e il Presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci.

I progetti riguardano tre ambiti dell’educazione civica: la Costituzione nelle scuole, con la premiazione delle scuole vincitrici del concorso legato alla prima annualità di "Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!"; la presentazione del progetto educativo Quotidianamente, dedicato alla lettura dei giornali e al contrasto della disinformazione e fake news e realizzato con il coinvolgimento dei principali gruppi editoriali nazionali e locali; infine, la presentazione della seconda annualità del progetto GEA EDU - Idee per il futuro, focalizzato sui temi dell’economia circolare e della gestione del ciclo dei rifiuti, con la presentazione di una ricerca inedita su giovani e ambiente. Prevista anche la presenza del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.



Fondazione Articolo 49. “Una Fondazione per tutti”. La Fondazione Articolo 49 ETS si pone come scopo la piena e concreta attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, individuando quale perno di azione l’articolo 49 della Carta stessa. “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (Art. 49 della Costituzione). L’obiettivo ultimo della Fondazione è quello di diffondere la cultura della partecipazione in ogni ambito della vita comunitaria attraverso l’informazione, la consapevolezza, il coinvolgimento, lo stimolo all’applicazione costante del metodo democratico. La Fondazione Articolo 49 ETS è emanazione diretta di WITHUB e ne incarna l’anima sociale e di intervento, sostanziando gli obiettivi di responsabilità sociale d’impresa dell’azienda e dei suoi partner.