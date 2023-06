CIVITA CASTELLANA - Il centro provinciale formazione professionale Ivan Rossi di Civita Castellana amplia l’offerta formativa.

Nel prossimo anno scolastico saranno attivati due nuovi corsi: operatore alla riparazione dei veicoli a motore e operatore del benessere (acconciatore). Si tratta di corsi di durata triennale gratuiti poiché sono finanziati dalla Regione Lazio. Al termine del triennio gli studenti conseguono la qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e costituiscono un valido strumento per il completamento del ciclo educativo. Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono rivolgersi presso la segreteria di via Petrarca aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Ogni anno scolastico la media degli studenti è di oltre cento studenti che arrivano da tutto il comprensorio. Alcuni studenti del corso di meccanica sono stati coinvolti in attività pratiche ai box del XC Motor Sport di automobilismo.