FIUMICINO - Con un atto formale, anzi, 12 atti distinti, il Comune di Fiumicino ha completato la ridefinizione dell’organigramma dirigenziale, tracciando la nuova mappa delle responsabilità all’interno della macchina amministrativa.

Un passaggio cruciale, non solo sotto il profilo gestionale, ma anche dal punto di vista della trasparenza e dell’efficacia dell’azione pubblica. Perché, come stabilito dalla legge italiana, i dirigenti rappresentano la spina dorsale dell’amministrazione: firmano gli atti, ne rispondono civilmente e penalmente, gestiscono risorse e personale, e sono chiamati a garantire l'attuazione delle politiche dell'ente secondo criteri di competenza e merito.

A sancire questa riorganizzazione è stato il Sindaco Mario Baccini con una serie di decreti sindacali datati 2 maggio 2025.

Le nomine rispondono alla nuova macrostruttura definita con la delibera del 18 dicembre 2024 e successivamente aggiornata ad aprile. Ogni incarico, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali e dal decreto legislativo 165/2001, è conferito sulla base di specifica professionalità, esperienza, e capacità gestionale.

Nel dettaglio, l’area “Lavori pubblici, manutenzioni, cimiteri e centrale unica di gara” è stata affidata all’ingegnere Mauro Rosatelli, incaricato fino al 3 ottobre 2026. La sua figura garantirà anche il rispetto delle normative su anticorruzione, privacy, digitalizzazione e pubblicità degli atti.

All’ingegnere Paolo Roccetti è stata assegnata l’area “Ambiente e riserva, strategia del territorio, progettazione, project financing e fondi strutturali”, con incarico valido fino al 1° agosto 2027. L’incarico è legato a una fase strategica, vista la rilevanza crescente dei fondi europei e delle politiche di sostenibilità.

L’area “Variante al piano regolatore generale e adeguamento dei regolamenti tecnici” è nelle mani dell’ingegnere Massimo Guidi, dirigente a tempo indeterminato, il cui incarico durerà tre anni. A lui il compito di guidare l’aggiornamento urbanistico e normativo in un territorio in continua trasformazione.

Sul fronte sicurezza e servizi ai cittadini, la dottoressa Daniela Carola resta saldamente alla guida della “Polizia locale e servizi al cittadino”. Un ruolo delicato, specie in una realtà complessa come quella di Fiumicino, dove legalità e prossimità sono elementi inscindibili.

Ampio anche il portafoglio di competenze del dottor Fabio Sbrega, dirigente dell’area “Gestione giuridica del personale, formazione, cultura, sport, turismo e biblioteca”, cui è stato affidato anche l’interim della delicata area “Welfare e servizi sociali”, in attesa del rientro del dirigente di ruolo.

Gestione economica e transizione digitale fanno invece capo al dottor Elpidio Ciuonzo, responsabile fino a fine maggio dell’area “Bilancio, programmazione finanziaria, trattamento economico del personale, ITC e digitalizzazione”. La sua firma è garanzia di solidità contabile in una fase storica segnata da rigidi equilibri di bilancio.

Il dottor Giuseppe Galli coordinerà l’area “Pianificazione economica, ufficio Europa, attività produttive, SUAP, centro di formazione professionale e politiche del lavoro”, con mandato triennale. Un ambito cruciale per il rilancio economico e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

Infine, l’area “Affari istituzionali e servizi scolastici” è stata affidata al dottor Maurizio Nieri, con incarico fino al 31 maggio 2025. A lui il compito di garantire l’efficienza del sistema educativo e il corretto funzionamento delle attività istituzionali.

Dietro ogni decreto, c’è un principio fondamentale: il dirigente non è solo un tecnico, ma un garante di legalità, trasparenza e buona amministrazione. Il peso della firma di un dirigente comunale non è un atto formale, ma un impegno giuridico e morale verso i cittadini, che ogni giorno si affidano ai servizi pubblici per vivere meglio.