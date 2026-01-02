VITERBO – Torna anche quest’anno la “Befana Tricolore”, tradizionale iniziativa rivolta a famiglie e bambini.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio alle ore 10.30 presso il CineTuscia Village di Vitorchiano, con la proiezione gratuita del film di animazione “Un topolino sotto l’albero”. La proiezione è promossa dal gruppo ECR e dall’onorevole Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, insieme al Circolo FdI Viterbo.

Accanto al momento di festa, la mattinata prevede una raccolta solidale a favore del Centro di Aiuto alla Vita di Viterbo. I partecipanti potranno donare giocattoli nuovi o in buone condizioni, pannolini taglie 2-6, prodotti per l’igiene dei neonati, alimenti per lo svezzamento, integratori per mamme in gravidanza, oltre a buoni spesa validi per farmacie e parafarmacie.

L’ingresso al Cinema è gratuito ma è necessaria la prenotazione entro il 3 gennaio.

Informazioni e prenotazioni: Matteo 328 3061084; Chiara 324 8630477; Emanuele 328 1420045