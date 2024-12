ALLUMIERE - Ad Allumiere grandissimo successo di Asinitaly 2024, un evento che, per il secondo anno consecutivo, ha visto il paese collinare in prima linea a livello nazionale in tutto quello che riguarda gli equidi.

Lo scorso weekend ad Allumiere si è svolta la seconda edizione di Asinitaly e tantissimi sono stati i visitatori e gli avventori che sabato e domenica si sono riversati per le vie del paese e hanno partecipato con entusiasmo alle molteplici iniziative. La fiera "Asinitaly" e "Festa dell'asino" si è arricchita in questa edizione del primo "Festival del folklore: una esplosione di musica e balli all'insegna delle tradizioni.

Tra i protagonisti del folklore la banda musicale Amici della Musica di Allumiere diretti dal maestro Manuel Pagliarini, gli "AgapiaFolk", il "Diavolo di Tufara" dal Molise, le Contrade di Allumiere e, in modalità diversa, l'eccezionale e travolgente Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli.

Altro momento importante della due giorni di festa è stata la grande competizione sportiva: "La Giubba d'Italia", una prestigiosa corsa di asini in dirittura con i migliori fantini provenienti da tutta Italia che è stats vinta dall'esperto fantino Paolo Fabbi con l'asino Bruno IV per la contrada Sant'Antonio (allevamento Uccellatore); secondo posto per Mario Vela con l'asina Perla della Contrada Ghetto; terzo Simone Spagnoli con l'asino Spartaco per la Contrada La Bianca.

A rendere la corsa ancora più entusiasmante sono stati le due bellissime voci di Enzo Sciannetti professionista del settore e Anna Pesce storica presidente della Proloco di Allumiere.

Ad aprire la "Giubba d'Italia" gli sbandieratori e tamburini di Canale Monterano, i quali hanno fatto vivere l'atmosfera di Palio vero.

Asinitaly è stato un evento di carattere nazionale unico nel suo genere: per la seconda volta si sono riunite tutte e 8 le razze asinine riconosciute; c'erano anche degli asini della razza dei monti Lepini: per questa razza il dott. Cesare Veloccia sta lavorando affinché venga riconosciuta anch'essa.

È stata una esposizione di tutte le razze d'Italia che ha richiamato tante famiglie con bambini, appassionati e visitatori alla scoperta di questo straordinario animale, umile, lavoratore e tignoso e che è sempre stato al fianco dell'uomo. Interessantissimo il momento dell'approfondimento che si è tenuto durante il convegno sull'allevamento asinino dove sono stati teacciati i punti di forza e le sue criticità; il convegno è stato presentato dal presidente dell'Associazione delle Contrade e antropologa dottoressa Tiziana Franceschi insieme alla bravissima dottoressa veterinaria Marta Papa, la quale ha evidenziato in modo chiaro la strada da intraprendere per la salvaguardia e riproduzione della razza dell'asino grigio viterbese.

"Sono intervenuti tutti gli allevatori proprietari delle diverse razze asinine - spiega il delegato Duccio Galimberti organizzatore dell'evento - ringraziamo per la loro collaborazione e disponibilità Marco Olivieri, Elio Rubino, Stefano Medori, Lisa Mabila, Cesare Veloccia, Andrea Verbo e Pierpaolo Tidei. Sono soddisfatto, entusiasta ed orgoglioso che Asinitaly abbia avuto così grande successo. È un evento di carattere nazionale unico nel suo genere che fa conoscere Allumiere nel panorama nazionale e lo colloca tra i primi in Italia per la passione e tradizione verso questo straordinario animale. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla riuscita dell'evento e, soprattutto, grazie ai tanti visitatori che ci sono venuti a trovare da tutta Italia. Tante sono state le presenze istituzionali provenienti dal territorio regionale e nazionale che hanno onorato la manifestazione con la loro presenza e tante altre che non sono potute essere presenti, ma hanno già assicurato la loro presenza alla prossima edizione".

Tra gli organizzatori della manifestazione l'Università Agraria di Allumiere con il delegato Antonio Vela e il suo staff che hanno allestito e gestito lo stand dell'ente collinare che è stato uno dei più apprezzati. "Ringrazio il presidente Cimaroli e tutti colori che sono venuti a conoscerci. Grazie a Teresa, alla Checca, a Ilaria e a Valerio che ci hanno aiutato tantissimo dentro lo stand. Grazie all'associazione Alfa e alle eccezionali cuoche Fabiola, Lorena e Paola che, come al solito, sono state strepitose. Tutto è andato perfettamente e abbiamo fatto conoscere e apprezzare i prodotti della nostra Università Agraria. Entrambi i giorni siamo andati benissimo e siamo molto soddisfatti. Grazie a Lunetta che è la mascotte dell'Università Agraria". C'erano bancarelle, stand di stret food e tutte le attività commerciali del paese hanno registrato il tutto esaurito.

"Ringraziamo l'on Alessandro Battilocchio sempre presente e vicino al nostro territorio - spiega Galimberti a nome suo, del sindaco Landi e degli altri organizzatori - grazie al comune di Anguillara Sabazia, al comune di Arpino, al comune di Campagnano, al comune di Canale Monterano, alla Proloco di Campagnatico, al comune di Tolfa e al comune di Oriolo Romano". Sono stati due giorni all'insegna dell'asino, ma anche della convivialità, della musica e dell'artigianato; grazie alle aziende del territorio. Lungo le vie del paese si è potuto degustare i piatti tipici locali, conoscere le nostre aziende, promuovere e raccontare i prossimi eventi che animeranno la frizzante estate allumierasca. Ad impreziosire la manifestazioni gli artigiani che ringraziamo per la loro presenza: la selleria Altieri, Coltelli Artigianali di Pacini Alessandro, Emidi Paolo lavorazione del legno, l'azienda di Patrizia Garofalo Olimpya con cosmetici al latte d'asina.

Il tutto è stato possibile grazie all'ottimo gioco di squadra capitanato dal sindaco Luigi Landi , in collaborazione con l'Università Agraria di Allumiere, col presidente Daniele Cimaroli e il suo delegato Antonio Vela, col tecnico Simone Agostini, col delegato al Turismo Duccio Galimberti, col delegato al Palio Augusto Superchi, con il delegato Giovanni Giordano. Preziosissimo il lavoro dello straordinario gruppo delle volontarie, degli eccezionali volontari della prociv e della Croce Rossa, con la garanzia della sicurezza garantita dalla polizia locale e dalle forze dell'ordine.

Eccellente il lavoro di Piero Monaldi (Er Dudu) per aver trasmesso l'intera manifestazione in diretta streaming. Molto soddisfatto il sindaco Luigi Landi. Asinitaly 2024, è stato patrocinato e sostenuto dalla Regione Lazio e Lazio.

