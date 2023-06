TOLFA - La popolazione di Santa Severa Nord si mobilita chiedendo provvedimenti per una maggiore pulizia della frazione.

"C'è un'importante questione che va affrontata al più presto nella nostra frazione - spiegano i residenti di Santa Severa nord - l'amministrazione comunale sta facendo il bando per la raccolta rifiuti nonchè per il verde pubblico e come al solito non si tiene conto della frazione e quindi è il momento adatto per accogliere le nostre istanze per risolvere l'annoso problema della poca pulizia".

I residenti poi sottolineano: "Oramai da anni c'è Sandro Di Giandomenico che raccoglie da solo con il camion i rifiuti: per adesso ancora tiene, ma il rapporto è 11(Tolfa) a 1(Santa Severa). Non c'è nessuno che passa per il paese a svuotare cestini o a raccogliere l'ordinario. Più volte abbiamo ribadito che paghiamo fior fiori di soldi per la raccolta dei rifiuti: siamo tra i paesi più virtuosi per la differenziata che è una fonte di guadagno. Auspichiamo che la sindaca Bentivoglio abbia capito che chiediamo con forza una costante presenza per la pulizia del paese. Per troppo tempo siamo stati tranquilli, ma la situazione sta rasentando il ridicolo».

«È urgente e estremamente importante e necessario che si ponga rimedio", sottolineano i residenti di Santa Severa nord.

I residenti ormai stanchi e arrabbiati poi lamentano anche che: "Da anni c'era la delegazione comunale, ma ci è stata tolta; non c'è nessun vigile e nell'ultima settimana ci sono stati furti. La sindaca non risponde e c'è sempre l'annoso tema del ponte piccolo e dell'assenza di un sottopasso per la stazione. I problemi sono molti ma nessuno interviene per risolverli".

Altri residenti poi scrivono: "Noi cittadini chiediamo un incontro con la sindaca visto che non c'è mai stata l per poter parlare direttamente delle problematiche del paese di Santa severa nord. Siamo stati noi ad averla scelta e ci sembra doveroso da parte sua incontrarci e ascoltarci. Qui sembra di essere finiti nel dimenticatoio: il paese che non offre nulla. Dall'isola felice all'isola che non c'è è un attimo".

