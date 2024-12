È morto Stefano Menghini, ex dirigente comunale, aveva 71 anni. Per un lungo periodo si è occupato del settore Cultura a palazzo dei Priori. Era nato il 20 giugno 1953 ed è scomparso nella notte.

Una laurea in Lettere, dopo la maturità classica al Buratti, ha anche insegnato, prima d’entrare al comune di Viterbo, dove nel tempo ha ricoperto diversi ruoli, fino al settembre del 2016, quando è stato collocato a riposo. In qualità di dirigente ha lavorato con diverse amministrazioni, compresa quella dell’allora sindaco Giulio Marini che oggi lo ricorda. «La scomparsa del dottor Stefano Menghini, mi lascia un profondo dolore, l'ho sentito telefonicamente sabato e non avrei mai immaginato che dovessi oggi informare la città di questa grave perdita, Stefano è stato dirigente al Comune di Viterbo e ha prestato servizio con grande spirito di partecipazione e competenza, la sua serietà e lo spirito collaborativo lo ha distinto sempre». Questo il messaggio di Giulio Marini. «In questi ultimi mesi ho avuto la possibilità di conoscere il suo stato di salute e avrei fatto qualsiasi cosa per aiutarlo in questo momento, la cosa che mi allevia la tristezza è che lui e la famiglia sapevano che sarei stato vicino da vero amico. Le mie sentite condoglianze a tutta la famiglia». Messaggio di condiglianze anche dalla sindaca Chiara Frontini. «Con profondo dolore ho appreso la notizia della scomparsa del dottor Stefano Menghini, dirigente per molti anni del settore cultura del nostro Comune. Ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro, la sua capacità e professionalità già negli anni in cui sono stata assessore e a seguire anche durante gli anni in cui sono stata consigliere comunale. Un dirigente molto preparato e competente, di grande cultura, una persona molto disponibile con i suoi collaboratori e con tutti coloro che a vario titolo hanno avuto modo di lavorare e confrontarsi con lui. A nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutto il Comune di Viterbo le più sentite condoglianze alla famiglia Menghini».