FABRICA DI ROMA - Cordoglio nel paese per la morte del professore Giuseppe Ghirighini. Aveva 84 anni. «Il professor Ghirighini era un fabbrichese doc, nato nel cuore del vecchio paese – ricorda il sindaco Claudio Ricci -. L’ho conosciuto sia nell’età giovanile, quando era professore di educazione fisica di noi studenti delle scuole medie, e, poi, quando ho instaurato rapporti di profonda stima e affetto con la sua famiglia. Con Giuseppe Ghirighini perdiamo una persona gentile, stimata da tutti, molto colta, amante profondamente del suo paese, tant’è che in passato era stato parte attiva dell’amministrazione. Una persona dall’intelligenza vivace, arguta. Nella parte finale della sua vita – conclude il sindaco – non aveva abbandonato il cuore del paese, si ritrovava ancora in piazza del Duomo con gli amici di sempre. Una perdita importante per Fabrica, e per tutti quelli che amano il nostro paese. E’ forte il mio dispiacere, il cordoglio che ho rappresentato alla figlia Silvia, e al fratello Mariano. Un dispiacere enorme per un vero fabbrichese che lascia comunque un ricordo molto positivo per tutto quello che era il suo modo d’essere e di fare».