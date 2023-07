BOMARZO – È morto il pittore e lo scultore Gio’ Coppola.

Napoletano di origine, aveva scelto Bomarzo come seconda casa. È lì che viveva e lavorava. Ed è proprio dall’amministrazione comunale che arriva la notizia della sua scomparsa.

«Oggi Bomarzo perde un artista vero, Gio’ Coppola – scrivono -. Ti ringraziamo Gio’ per aver associato sempre Bomarzo alla tua arte e per averlo amato infinitamente». Pittore e scultore, Coppola ha realizzato per Bomarzo nel 1992 il drappo del palio di Sant’Anselmo, la bandiera e diverse illustrazioni relative alla manifestazione e al palio che da tradizione si tiene ogni anno il 25 aprile.