VALLERANO -Un grave lutto ha colpito la comunità di Vallerano e l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Domenica, presso l’ospedale di Civita Castellana, si è spenta Silvana Scipioni, presidente della sezione Anpi di Vallerano, una figura di straordinario spessore morale e culturale, che ha lasciato un vuoto incolmabile in chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Silvana Scipioni è stata un punto di riferimento per la comunità locale e per chiunque creda nei valori di libertà, giustizia e democrazia. La sua dedizione all’Anpi e il suo impegno per preservare e diffondere la memoria della Resistenza rappresentano un’eredità preziosa, che continuerà a ispirare le generazioni future. I funerali si terranno oggi alle 11 al Santuario della Madonna del Ruscello a Vallerano. Sarà un momento di raccoglimento per ricordare una donna che ha saputo incarnare i valori più alti della nostra società, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità. L’Anpi di Vallerano esprime profondo cordoglio per la scomparsa della sua presidente e invita tutti coloro che l’hanno conosciuta a unirsi per dare l’ultimo saluto a una donna straordinaria. Silvana Scipioni lascia un’eredità fatta di impegno civile e amore per la libertà, che rimarrà scolpita nella memoria collettiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA