CIVITAVECCHIA – Una tragedia immane. Non può non definirsi altrimenti la morte di Gabriele Romiti, il ragazzo di soli 22 anni che nel primo pomeriggio ha perso la vita, vittima di un terribile incidente sull’autostrada A12, all’altezza di Cerveteri.

Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Sull’asfalto però, dentro quell’auto finita contro il guardrail, rimangono i sogni e le speranze di un ragazzo. Il 22enne, da solo a bordo dell’auto, era di ritorno a casa. Lavorava infatti in un supermercato di Roma, una delle Conad della Capitale. Abitava a Civitavecchia e si era diplomato qualche anno fa, in periodo Covid, all’istituto Stendhal.

Per anni è stato un atleta della società cittadina Tirreno Atletica, così come il fratello più piccolo Gioele: società che, colpita dalla notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, è rimasta assolutamente scossa dalla tragedia.

E per diverso tempo ha frequentato anche il gruppo dell’Azione Cattolica.

A stringersi attorno alla famiglia anche la Capitaneria di porto. Il papà Giuseppe, infatti, per un periodo in servizio in città, è oggi il comandante a Marina di Grosseto.

