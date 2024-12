CERVETERI - «Stanotte sono entrati i ladri in una casa in via Pergolesi». È ancora allarme a Valcanneto. I malviventi continuano a passare a rassegna le abitazioni dei cittadini. Spesso nel cuore della notte. Indifferente, per loro, se i proprietari sono in casa oppure no. I cittadini, esausti, continuano col tam tam sui social, nella speranza che col passaparola, possano riuscire a "proteggersi" dalle intrusioni dei balordi. Ma a quanto pare, nonostante l'allerta sia ormai alta da anni, la situazione non è destinata a cambiare. «Hanno portato via 150 euro e sembra nient'altro - racconta la signora Zuzanna sul gruppo social - Non hanno rotto niente». Ma quella di via Pergolesi non sembrerebbe essere l'unica abitazione presa di mira. «Anche in via Toscanini», la fa eco la signora Anna. «Due domeniche fa - aggiunge il signor Cesare - sono entrati su Largo Montevederdi all'inizio di via Pergolesi». E sempre la scorsa notte i malviventi avrebbero fatto irruzione anche in una traversa di via Leoncavallo. I ladri hanno scassinato il portone - racconta la signora Emanuela - «hanno preso le chiavi della macchina e l'hanno rubata». Si tratta di una «Lancia Y10 vecchio modello color verdino. È già stata fatta una denuncia». Una vera e propria escalation insomma che sembra non finire più. Intanto, dal Comune hanno annunciato l'approvazione del regolamento della videosorveglianza e della sorveglianza partecipata. L'auspicio, per i residenti, è che il progetto parta presto e che in questo modo i malviventi possano finalmente concedere loro una tregua.

