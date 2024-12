FIUMICINO - Commozione e un silenzio “assordante” in memoria di lei, Giulia Cecchettin , la giovane donna alla quale la vita è stata strappata troppo presto, per mano di colui che diceva di amarla…il suo ex fidanzato che l’ha uccisa a coltellate.

Tutti i consiglieri presenti in Aula consiliare del Comune di Fiumicino ha, infatti, osservato , durante il Consiglio comunale ìì un minuto di silenzio per Giulia Cecchettini e per stringersi introno al profondo dolore della sua famiglia.

La proposta di osservare un minuto di silenzio è stata avanzata dalla consigliera Federica Poggio, membro della commissione cultura al Comune di Fiumicino e capogruppo lista civica Baccini Sindaco. Proposta accolta poi all’unanimità da tutta l’Aula consiliare.

Si tratta di un silenzio che si fa “sentire” è che ci ricorda quanto ora, più che mai, bisogna dire basta alla violenza sulle donne prima che ci siano altre vittime.