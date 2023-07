S. MARINELLA – “Finalmente siamo riusciti a portare a termine questo progetto importante per una città inclusiva come desidero che sia Santa Marinella e Santa Severa. Due spiagge accessibili attrezzate, con materiale idoneo e non improvvisato”. Questo il commento dell’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio che annuncia l’apertura di due spiagge libere e accessibili ai disabili. “Comunico inoltre che Santa Marinella è stata accolta nel progetto “Accessibility on the Sea” e grazie ai fondi Pnrr, il prossimo anno tutto questo sarà nettamente migliorato. Ringrazio il Sindaco Pietro Tidei per il supporto costante. E un grazie immenso all'assessore Andrea Amanati per la sua azione determinante per realizzare tutto questo”. L’assessore ricorda inoltre gli orari di accesso ai nuovi servizi delle politiche sociali in collaborazione con la Misericordia di Santa Marinella presso la nuova sede comunale. Martedì e giovedì dalle 9 alle 12, al segretariato sociale dove poter avere assistenza per informazioni, disbrigo pratiche, domande. Il martedì dalle 13.30 alle 16.00 per lo Sportello Lavoro per coloro che sono in cerca di occupazione. Il mercoledì dalle 15 alle 18, al piano terra, per la distribuzione di generi alimentari, vestiario, prodotti per l'igiene e la pulizia per le categorie fragili, infine il venerdì dalle 9.30 alle 12.00 per la consulenza legale. Infine, D’Emilio, porta a conoscenza la cittadinanza di una iniziativa culturale che consente di avere a disposizione dei libri andando presso il Caf di via Valdambrini 125. “Il servizio di booksharing è già attivo da diversi anni – dice D’Emilio - quindi potete usufruirne sempre. Sia portando libri di cui volete disfarvi, sia prendendone da leggere. Non è necessario riportare il libro che si è scelto. Basta portarne un altro in cambio e non c'è un limite al numero di libri che si possono scambiare in contemporanea. Come già ha spiegato Mollenbeck Pisanti, adesso li mettiamo a disposizione per essere scambiati con pappa per i cagnolini e i gattini del canile o altri materiali utili per loro. Vi aspettiamo per questa prima iniziativa, siamo aperti dal lunedì al giovedì (9.00-12.30). Per settembre stiamo preparando un'altra iniziativa”