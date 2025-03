LADISPOLI – L’assessore alle Opere pubbliche aveva promesso interventi dopo le polemiche dell’opposizione e delle associazioni. E i primi cantieri, contro il degrado stradale, verranno avviati nel quartiere Caere Vetus. Nei prossimi giorni via del Porto, via Torre Perla, via Bracciano saranno oggetto di una riqualificazione. Ruspe e operai al lavoro ieri mattina già tra dopo i scavi effettuati da alcune ditte private. Ma sono oltre 2 i milioni di euro investiti attraverso un mutuo. Definito, ad esempio, il programma del Campo Sportivo. Torneranno a nuova vita viale Mediterraneo, via dei Giacinti, via dei Gelsomini, via dei Mughetti, via delle Camelie, via dei Tulipani, via dei Lillà, via delle Ortensie, via delle Gardenie, via dei Ciclamini, via delle Orchidee, via delle Azalee, via delle Viole, via dei Garofani e via dei Fiordalisi. «Per quanto riguarda i marciapiedi – dice sempre l’assessore Pierini - il quadrante interessato riguarderà le traverse del viale Italia racchiuse tra via Venezia e via Trieste». Al momento non esaudite le richieste dei cittadini delle frazioni Boietto e Olmetto Monteroni anche se quest’ultima località è oggetto di incontri e iter ufficiali per la costituzione di un Consorzio che porterà poi a una rivoluzione urbanistica, tra cui la ristrutturazione delle strade.

