CIVITAVECCHIA – Persone sospette in via Achille Montanucci, intente a controllare alcune abitazioni, segnalate su Facebook da alcuni cittadini, ladri in azione invece in via Mattei.

E ancora avvistamenti di personaggi sospetti, quasi sempre uomini a corso Marconi, ma anche in periferia.

Poi le denunce di furto alle forze dell’ordine, una raffica di casi in cui dei malintenzionati entrano nelle case e le ripuliscono, approfittando naturalmente dell’assenza dei proprietari.

Nella giornata di ieri in molti hanno notato il via vai di auto con i lampeggianti azionati, ma solo oggi è stato possibile capire le ragioni.

Troppe le segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza, impossibile non intervenire in maniera massiccia.

Così il commissariato di viale della Vittoria è corso ai ripari e ha intensificato in controlli nelle zone strategiche della città: poliziotti sguinzagliati sia in volante che in borghese e alla fine i ladri sono caduti nella rete.

Due cittadini sudamericani sono stati bloccati dalla Polizia dopo un inseguimento che si è concluso a Santa Marinella.

Sono loro gli autori di alcuni furti messi a segno nelle scorse ore, a giudicare anche dal materiale che gli agenti hanno recuperato, nelle disponibilità dei malviventi. Entrambi sono stati portati commissariato e poi arrestati. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

Un fatto importante, che testimonia la risposta che le forze dell’ordine sono in grado di dare quando si tratta di furti nelle abitazioni, ovviamente quando i cittadini segnalano tempestivamente le anomalie che notano, senza omettere alcun dettaglio.