S. MARINELLA – Due bellissime iniziative intraprese da gruppi social di Santa Marinella, per pubblicizzare le bellezze archeologiche e storiche di questa città. Dal gruppo Facebook “Santa Marinella la Perla del Tirreno”, l’amministratore intende riportare alla memoria fatti e famiglie della Santa Marinella del ‘900. «Siamo quasi 10mila in questa pagina – scrive l’amministratore - e tutti innamorati della nostra città. Ho deciso quindi di organizzare al meglio le varie pubblicazioni fotografiche, che, da oggi, saranno suddivise in varie sezioni, tra cui Santa Marinella Città del Cinema, Santa Marinella Città dell'Architettura, Santa Marinella "Ieri" in bianco e nero, Santa Marinella Città della Scienza, Santa Marinella Città della Cultura e della Letteratura, Santa Marinella "Volti Storici", Santa Marinella Città dello Sport ed inoltre vorrei avviare un nuovo percorso di informazione storica, una apposita sezione relativa alla toponomastica cittadina che chiameremo "Curiosando tra le vie". Con questa iniziativa mi piacerebbe ripercorrere insieme la storia, gli aneddoti, le curiosità ed il significato di numerose vie intestate a vari personaggi che in qualche modo hanno fatto la storia di Santa Marinella e dei quali, in molti ancora, non ne conoscono gli avvenimenti. Sarà un bellissimo viaggio nel tempo, in attesa del primo settembre, quando daremo avvio ad una serie di pubblicazioni in onore del 75° anniversario dell'autonomia”. L’altra iniziativa è targata Grafica EB Zero, un brand locale che pubblicizza le risorse antiche di questa città. “È con immenso piacere - spiega Massimiliano Baldacci - che oggi segnalo l'uscita della nuova grafica che omaggia, ancora una volta, le bellezze del nostro territorio. Dopo un lungo lavoro di ricerca e di ricostruzione, attraverso il magico tratto del mitico Adriano Fruch siamo riusciti, con una certa dose di fantasia, a far riaffiorare nella sua interezza la Statua dell'Apollo della Villa di Via Ulpiano. Dall’insediamento romano nell’antica Punicum di origine etrusca a Santa Marinella, nei pressi della villa attribuita al giurista Cneo Domizio Ulpiano i cui resti sono stati individuati nell’800 a Santa Marinella, riaffiora l’immagine rielaborata da Adriano Fruch di una straordinaria statua. L’opera, databile al primo o secondo secolo d.C. è stata trovata nel 1957 all’interno di Villa Simonetti. La statua rinvenne mutila, con accanto alcuni frammenti, finiti nei depositi del museo di Civitavecchia. Gli studi del professor Paolo Moreno, analizzando la combinazione fra le fonti letterarie antiche e monumenti di collezioni archeologiche, ha evidenziato la grande qualità e l’importanza iconografica e l’ha considerata la replica del Colosso di Rodi. La grandiosa statua bronzea dedicata al Sole-Helios, massima divinità dell’isola, venne realizzata nel 293 a.C. da Carete di Lindo. Abbigliamento e accessori per tutti coloro che amano Santa Marinella e le sue ricchezze storiche, culturali e archeologiche”.

