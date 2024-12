Due giovani accoltellati a Soriano nel Cimino, un terzo arrestato a Viterbo per tentato omicidio. Tutto è avvenuto la notte scorsa quando i carabinieri sono intervenuti su via San Giorgio, una strada che dal centro abitato di Soriano nel Cimino conduce verso le zone boschive, in soccorso di quattro persone intorno a un’auto in sosta.

Qui i carabinieri hanno trovato un 33enne con tre gravi ferite da taglio all’addome e una 25enne con lesioni alla mano destra. Dagli accertamenti condotti nell’immediatezza dalla Stazione di via Parisi è emerso come un’altra macchina poco prima si era affiancata loro, ne sarebbe sceso un giovane armato di coltello che avrebbe aggredito il giovane mentre era ancora al sedile anteriore lato passeggero, finendo con il colpire anche la ragazza, che aveva cercato inutilmente di intervenire in difesa dell’amico. Mentre i due feriti sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Belcolle”, i carabinieri hanno avviato le ricerche dell’aggressore, coordinate dalla Centrale operativa della Compagnia, attraverso l’impiego di pattuglie della sezione radiomobile del N.o.r. Questo è stato rintracciato in via della Palazzina dai carabinieri della Compagnia di Viterbo che lo hanno arrestato per tentato omicidio. Si tratta di un 29enne già noto alle forze dell’ordine.

Lungo la strada provinciale Colonnetta, sui Cimini, i carabinieri hanno ritrovato e sequestrato il coltello utilizzato dall’aggressore. Mentre proseguono le indagini, il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Viterbo, informata dai militari di ogni sviluppo, ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria viterbese.