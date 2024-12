È stata una notte Halloween particolarmente movimentata quella vissuta da una coppia di ragazze che se le sono date di santa ragione. Le due, legate sentimentalmente, hanno iniziato a litigare in via San Lorenzo per finire a Valle Faul. A scatenare il litigio sarebbero state questioni di gelosia. Sta di fatto che dalle parole, le due sono passate presto alle mani. Prima si sarebbero picchiate a San Lorenzo, poi lungo via del Corso dove urla e schiamazzi hanno svegliato anche i residenti. Quindi, dopo essersi prese a botte per tutto il centro storico, sono arrivate a Valle Faul dove sono state notate dagli operatori di Viterbo Ambiente. Pare che una delle due sia stata trovata in lacrime.

Per calmarle è stato necessario l’intervento della polizia. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118. Entrambe sono state portate in ospedale con diverse lesioni.