TARQUINIA - I tarquiniesi daranno una nuova dimostrazione di affetto e attaccamento al proprio ospedale, con la donazione di due carrozzine al reparto di Medicina, destinate agli spostamenti interni dei pazienti che necessitano di un ausilio motorio.

L’acquisto è frutto delle generose offerte dei cittadini, raccolte durante gli eventi che il Comitato “Insieme per l’ospedale di Tarquinia” ha realizzato fino allo scorso autunno. Il comitato, composto di alcune decine di volontari, rappresenta l’omonimo Movimento e continua la propria incessante attività per tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sulle vicende riguardanti la struttura ospedaliera che presidia la parte costiera della provincia di Viterbo.

La consegna delle carrozzine avverrà giovedì alle ore 10 e al piccolo evento prenderà parte una rappresentanza del personale del reparto diretto dal dottor Mauro Vannicola, la direttrice sanitaria dottoressa Bernadette Macchione e una delegazione del Movimento. «Il comitato è lieto di poter contribuire, a vantaggio dei pazienti, a piccoli miglioramenti, rappresentati in questo caso dalle carrozzine donate - affermano dal movimento - ma d’altro canto non può sottacere che il nostro nosocomio necessita di scelte amministrative oculate, per incrementare l’organico e attrarre personale sanitario all’altezza della fama di eccellenza che ha sempre contraddistinto l’ospedale di Tarquinia».

