CIVITAVECCHIA – Al porto di Civitavecchia la Guardia di Finanza, in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sta segnando una serie di importanti successi nella lotta al traffico di stupefacenti.

Nelle ultime settimane l’attività di controllo si è intensificata, soprattutto sui carichi provenienti dal Sud America, e gli esiti hanno superato ogni aspettativa: la pressione sui flussi commerciali sospetti ha infatti permesso di ottenere risultati di rilievo nel contrasto al narcotraffico internazionale.

Grazie a verifiche mirate sulle merci in transito, all’utilizzo di scanner doganali di nuova generazione e a un’attività investigativa condotta in maniera coordinata con diverse procure italiane, è stato possibile individuare vere e proprie reti criminali operative lungo le principali rotte commerciali del Mediterraneo. Dall’inizio dell’anno sono stati sequestrati circa cinquecento chilogrammi di droga — in larga parte cocaina — e arrestate quindici persone. Un bilancio che conferma l’efficacia del lavoro svolto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rappresenta un notevole passo avanti nel contrasto al traffico internazionale di stupefacenti.