Un piccolo “supermarket” della droga nel marsupio, dove c’erano non solo cocaina e hashish ma anche il “Changa” una sostanza allucinogena di composizione complessa e ad alto impatto psicotropo.

A scoprirlo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tuscania che, nell’ambito di un'operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno fermato un’autovettura con a bordo due uomini, che sostenevano di essere di ritorno da una festa.

Tuttavia, il nervosismo manifestato durante il controllo ha insospettito i militari, i quali hanno quindi deciso di procedere a una perquisizione. All'interno di un marsupio appartenente al passeggero, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga, tra cui:

circa 55 grammi di cocaina; circa 100 grammi di hashish; 2 cartucce di THC-F Vape Cartridge (un cannabinoide sintetico progettato per replicare gli effetti del THC, il principio attivo psicoattivo della cannabis); materiale per il taglio, confezionamento e pesatura delle sostanze; un appunto con indicazioni sui tipi e le quantità delle droghe; una somma in contante di 3.580 euro.

Particolarmente significativo, come detto, anche il ritrovamento di circa 120 grammi di “Changa”. Questa miscela, contenente Dmt e altre piante psicoattive, viene solitamente fumata ed è caratterizzata da una diffusione estremamente limitata sul territorio nazionale, tanto da non essere mati stata sequestrata prima nella provincia di Viterbo.

L’individuo in possesso del marsupio è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Viterbo. Tutte le sostanze sequestrate saranno sottoposte a ulteriori analisi.