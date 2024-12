LADISPOLI – I carabinieri della stazione di Ladispoli hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal Questore di Roma, con la quale è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura per cinque giorni di un esercizio pubblico.

Il provvedimento, che segue le disposizioni di legge in materia di sicurezza pubblica, è scaturito a seguito di accertamenti effettuati dai Carabinieri nel periodo tra settembre e ottobre 2024 dove all'interno della sala giochi erano stati riscontrati episodi di frequentazione da parte di soggetti con precedenti, alcuni dei quali trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e, in un'occasione, anche di armi da taglio tutti segnalati dall'Arma dei Carabinieri. L'azione è il risultato del costante controllo del territorio svolto dai militari, che, attraverso un'intensa attività di monitoraggio, hanno potuto ipotizzare situazioni di illegalità all'interno della sala giochi proponendo all'autorità preposta di Pubblica Sicurezza, che ha così avviato l'iter per l'emissione del provvedimento che è stato eseguito dai carabinieri. L'intervento rientra nelle misure preventive volte a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative contro il fenomeno della criminalità nelle aree di intrattenimento pubblico. L'esercizio commerciale dovrà rimanere chiuso per i prossimi cinque giorni, come stabilito dalla normativa.