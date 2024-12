FIUMICINO - Doppia tragedia in mare sul litorale romano. Due sub sono morti, probabilmente dopo aver accusato un malore, in due episodi diversi.

Nel primo caso la prima vittima è un uomo di 55 anni, uscito in mare per un’immersione in apnea.

Nel secondo un 57enne, è stato ritrovato ormai privo di vita dopo che i parenti ne avevano denunciato la scomparsa.

La prima segnalazione è arrivata intorno alle 10 di questa mattina, quando un bagnino di uno stabilimento, seguendo a distanza i movimenti di un pallone di segnalamento subacqueo, ha notato qualcosa di strano. Ad un certo punto infatti vedendolo immobile per un tempo prolungato si è insospettito e si è diretto verso di lui col pattino in dotazione. Dopo aver recuperato il corpo del sub, e averlo riportato prima in superficie, poi a riva, il bagnino stesso ha allertato la Guardia Costiera e il 118. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione e il massaggio cardiocircolatorio, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le ricerche hanno visto impegnate, oltre alla guardia costiera, anche il nucleo sommozzatori ed un elicottero dei vigili del fuoco. Nella giornata di oggi su tutto il litorale il mare si presentava molto mosso.

Intorno alle 13 poi, è arrivata la seconda segnalazione a seguito del ritrovamento di un sub disperso. Il 57enne, ormai privo di vita, è stato riconosciuto dai parenti presenti sul posto che ne avevano denunciato la scomparsa per il mancato rientro. L’uomo era uscito in mare da uno dei lidi di Focene alle 7.30, privo di pallone di segnalazione, con tutte le conseguenti difficoltà di individuazione.

Sul posto è intervenuta la motovedetta, già presente in mare per altre segnalazioni, a cui si sono aggiunti un mezzo per un pattugliamento costiero, una pattuglia della Guardia Costiera di Fiumicino "Mare e laghi sicuri 2024", i sommozzatori dei vigili del fuoco, e un elicottero, sempre dei vigili del fuoco.