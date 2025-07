CERVETERI – Un grazie sincero, pronunciato con emozione nella sede più solenne della vita pubblica cittadina: il Consiglio comunale. È così che la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha voluto rendere omaggio ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, protagonisti di una lunga e difficile giornata di emergenza che ha messo a dura prova il territorio.Durante l’apertura della seduta consiliare, Gubetti ha invitato ufficialmente in Aula una delegazione di volontari, per ringraziarli pubblicamente per il «coraggio, la dedizione e l’instancabile impegno» dimostrati nel fronteggiare l’incendio che per oltre dieci ore ha devastato una parte del territorio comunale, minacciando case, campi e infrastrutture. «Grazie, infinitamente grazie” ha scritto la sindaca in un post sui social, “Ci tenevo a ringraziarli nella massima assise cittadina per lo straordinario lavoro svolto durante l’emergenza incendi». Il rogo, alimentato da vento e alte temperature, ha richiesto un imponente spiegamento di forze e una perfetta sinergia tra volontari e operatori professionisti. In prima linea, come sempre, i volontari della Protezione Civile, che hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e proteggere persone e abitazioni.Il messaggio della Gubetti è anche un invito alla riflessione sul valore del volontariato e sull’importanza di riconoscere il ruolo fondamentale di questi cittadini. A emergenza conclusa, resta l’immagine di una comunità che si stringe ai suoi volontari, e di un’amministrazione che sceglie di dire grazie guardando negli occhi chi ha lottato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA