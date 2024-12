LADISPOLI – Premiata in aula consiliare per Giulia Roscioli è tempo di voltare pagina. La vicecampionessa italiana di taekwondo è tempo di prepararsi per l’Open mondiale di questa disciplina che si svolgerà in Croazia a Zagabria il prossimo novembre. Intanto la ragazza ha vissuto una giornata speciale dopo l’argento al Foro Italico di Roma nella categoria Senior Cinture Nere. Giulia, 21 anni della squadra “Lions”, ha ricevuto una targa nel comune di Ladispoli, alla presenza del consigliere comunale Stefano Fierli e del delegato allo Sport Fabio Ciampa. «È un onore ricevere questo riconoscimento – sono le sue parole - devo molto al mio allenatore Alessandro Benardinelli e al supporto della mia famiglia e dei miei amici». Ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua dedizione a questo sport, portando alto il nome della città. «Questa ragazza – parla Fierli, - è un esempio per tutti i giovani della nostra comunità. La sua determinazione e il suo impegno sono fonte di ispirazione. Siamo fieri di poter celebrare un tale successo sportivo». Intervenire anche il delegato Ciampa. «Investire nello sport – aggiunge - significa investire nel futuro dei nostri ragazzi. Giulia ha dimostrato che con passione e dedizione si possono raggiungere grandi traguardi. Il nostro compito è fornire loro le risorse e il supporto necessario per continuare a migliorare». Soddisfatto l’allenatore. «Questo encomio – conclude Alessandro Benardinelli - è un riconoscimento non solo per Giulia, ma per tutto il team che lavora con dedizione e passione. È un segnale che il nostro impegno viene apprezzato e che stiamo andando nella giusta direzione».

