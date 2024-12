S. MARINELLA - Si è parlato di donne e di vittime di violenza, all'incontro organizzato dalla Consulta delle Donne di Santa Marinella che si è tenuto martedì pomeriggio presso la biblioteca comunale, che ha riscontrato una grande risposta di partecipazione da parte dei cittadini. Il primo intervento è stato del sindaco Pietro Tidei, che si è rivolto al pubblico, ponendo l'accento sulle lunghe battaglie per l'emancipazione femminile e la conquista dei diritti delle donne. “Per secoli – dice il sindaco - abbiamo vissuto in una società patriarcale, ma oggi abbiamo bisogno di un segno forte di cambiamento. Assistiamo ad una violenza anche subdola e psicologica oltre che materiale. Figli che hanno assistito terrorizzati alla violenza del genitore da grandi diventano loro stessi aggressivi e violenti. Diseguaglianze economiche e sociali. Paura di rimanere sole e senza mezzi di sostentamento E’ qui che lo Stato dimostra la sua assenza, misure preventive e di contrasto tardive e carenti, una giustizia anch’essa tardiva e non pronta ad intervenire dopo la denuncia, centri antiviolenza carenti, assistenza psicologica, morale ed economica da parte della comunità locale e delle altre istituzioni insufficienti”. “Una iniziativa voluta per porre attenzione su un tema purtroppo ancora oggi molto attuale - spiega la delegata alle Pari opportunità e presidente della consulta Paola Fratarcangeli - e che non cenno a diminuire. I casi in Italia sono molti e interessano donne di ogni fascia d'età ed estrazione sociale. Come Consulta abbiamo aderito al progetto La Valigia Salvagente dell'associazione Salvamamme, che mette a disposizione dei trolley con lo stretto necessario e le indicazioni utili per le vittime che si trovano a lasciar la propria casa improvvisamente e senza aiuti. Donne che devono sapere di non essere sole e che hanno bisogno di supporto e accoglienza”. Alla riunione, erano presenti la psicologa Asl del punto d'ascolto della Procura di Civitavecchia Myriam Santilli, le rappresentanti dell'associazione Salvamamme , la giornalista Rai Rossella Alimenti e Maria D’Amico. A moderare la conferenza Alessandra De Luca Manuti, componente della Consulta. Durante l’incontro è stata anche allestita la mostra fotografica Storie di donne di Enrico Paravani.

