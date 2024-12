TARQUINIA – Tragedia poco fa al Lido di Tarquinia. Una donna è stata investita e uccisa da un furgone in transito lungo via Porto Clementino, all’incrocio con via Axia, all’altezza dell’Hotel Helios.

La donna è morta pochi istanti dopo, mentre il guidatore del furgone bianco è fuggito senza prestare soccorso.

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza, con i sanitari che hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Sul posto in poco tempo è giunto l’elicottero del 118, atterrato al Lido nei pressi della chiesa.

Inutile però ogni tentativo di rianimare la donna che è deceduta per il grave impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i poliziotti della Scientifica per i rilievi del caso.

Dopo una breve caccia al pirata, l’investitore è stato rintracciato a Marta. La signora, una 74enne romana in vacanza a Tarquinia con il marito, Daniela Caucci, secondo quanto appreso, dopo essere stata travolta, sarebbe stata trascinata, a seguito dell’impatto, per circa venti metri.

L’investitore è stato identificato grazie alla telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio le immagini delle telecamere di sicurezza hanno permesso anche di ricostruire quanto accaduto.

Condotto in Commissariato, l’uomo, un 60enne che lavora nel settore del gas, ha raccontato di non essersi accorto di nulla. “Ho fatto una manovra in retromarcia ma non mi sono accorto di nulla”, ha detto.

