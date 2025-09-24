FIUMICINO - Tragedia a Fiumicino nella tarda serata di martedi: un grave incidente stradale si è verificato in via Redipuglia. Intorno alle 22:00, una donna di 35 anni è stata investita da una Smart mentre si trovava in strada. L’impatto è stato fatale: la vittima è morta sul colpo, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso.

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare aiuto. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato denunciato per omicidio stradale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono affidate alla Procura di Civitavecchia. La salma della donna è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano per gli accertamenti del caso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

