Ha sostenuto ai carabinieri di non essersi accorto di aver investito una persona. Ladispolano, 55enne, si è presentato spontaneamente in caserma dopo i vari appelli social. Identificato dunque il pirata che la notte di mercoledì, tra l’1.30 e le 2, ha investito una donna di 38 anni sulla via Aurelia, all’altezza della frazione di Cerenova (segue)