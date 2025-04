CERVETERI – Donna dispersa di notte nei boschi: è stata ritrovata sana e salva dalla squadra 26 A dei vigili del fuoco di Cerenova e dai carabinieri della stazione locale. L’allarme era partito da via Settevene Palo in un’area verde frastagliata. Sono state impiegate tecniche di topografia applicata al soccorso ed è stata sfruttata la cella telefonica per individuare l’ultimo punto d’aggancio del telefono della donna. Alla fine la malcapitata è stata individuata ed è stata raggiunta e riportata sulla strada principale dove l’attendevano gli operatori del 118 che ne hanno potuto constatare il buon stato di salute.