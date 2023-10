LADISPOLI – Era stata tratta in salvo sulla costa di Marina San Nicola da alcune persone, tra cui la modella Nicole Di Mario. Poi è stata trasportata in ospedale ma un arresto cardiaco non le ha dato scampo. Tragedia a Ladispoli per il decesso di una signora 80enne, residente a Roma, che si era recata in spiaggia con un’amica per trascorrere qualche ora in relax. «A un certo punto la sua amica si sbracciava chiedendo aiuto – è la testimonianza di Nicole, cerveterana – e mi sono precipitata per tirarla fuori dall’acqua. Poi è arrivato un ragazzo da un chiosco e c’era anche una dottoressa. Le è stata fatta una manovra di rianimazione per farle riprendere conoscenza. L’ambulanza è arrivata dopo 20 minuti». La situazione sembrava essere recuperata poi invece è arrivata la triste notizia. «Ci hanno chiamato dall’Aurelia Hospital – conclude Nicole - per dirci purtroppo che la signora aveva avuto un arresto cardiaco. Mi dispiace davvero tanto, abbiamo fatto di tutto sulla spiaggia».

