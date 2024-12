SANTA MARINELLA – Questa mattina alle 5.30, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a Santa Marinella per un soccorso a persona.

In via delle Magnolie, una donna di circa sessanta anni è caduta rovinosamente in casa a seguito di un malore.

Giunti rapidamente sul posto con l'equipaggio della 17A e un’autoscala AS17, i Vigili del fuoco si sono trovati una situazione di non facile risoluzione.

Dopo un'attenta valutazione, il caposquadra ha deciso di prelevare la donna: dopo averla posizionata sulla barellata, direttamente dal cestello dell'autoscala e successivamente, grazie ad una scrupolosa e attenta manovra aerea, l'hanno affidata, in sicurezza, ai sanitari del 118 presenti sul posto, per le cure del caso e il trasporto in ospedale.

