CIVITAVECCHIA – Donna aggredita da un gabbiano a San Gordiano. Un pomeriggio come tanti, una passeggiata con il cane, un giro tra i negozi, due chiacchiere e poi all’improvviso un gabbiano inizia ad attaccarti, è quello che è successo nei giorni scorsi ad una donna nei pressi della farmacia Amalfitano di San Gordiano. Il grosso gabbiano ha cercato di beccarla in testa, forse attratta dalla cagnolina della donna che è riuscita in qualche modo a farsi scudo con le braccia precipitandosi proprio all’interno della farmacia impaurita e in stato di shock. All’interno i medici hanno cercato di capire se fosse stata ferita e, una volta capito che fortunatamente si era trattato solo di un brutto spavento, l’hanno accompagnata a casa facendola uscire dal retro. La donna temeva che il gabbiano potesse riprovarci, evidentemente segnata dal brutto episodio. Il titolare della farmacia l’ha accompagnata a casa in auto. Non è il primo episodio simile che accade in città, a dimostrazione del fatto che ultimamente i gabbiani si stanno facendo sempre più aggressivi.

