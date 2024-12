L’Admo è alla ricerca del “tipo giusto” per un bambino bisognoso del trapianto di midollo osseo: si tratta di un piccolo abitante del capoluogo, che può e deve tornare in forma grazie al gesto di solidarietà dei donatori. L’appuntamento per i prelievi di sangue è fissato per sabato 29 giugno al Centro Trasfusionale di Belcolle. Sarà possibile presentarsi dalle 15 alle 19 e non è necessario rimanere a digiuno per effettuare il prelievo. Dopo l’operazione, preceduta dal colloquio con un medico, il nome di ogni donatore sarà inserito nell’IBMDR, il Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo, strumento è collegato con le banche dati di donatori di tutto il mondo. Si sarà chiamati a donare solo ed esclusivamente in caso di effettiva compatibilità, che sia con il piccolo paziente o con chiunque altro in attesa: solo una persona su 100mila è il 'tipo giusto'. I requisiti inderogabili indetti dai medici del registro sono: età compresa tra i 18 e i 35 anni (entro, quindi, il compimento del 36° anno di età), un peso di almeno 50 kg e un buono stato di salute generale. Si resterà iscritti nel registro fino al compimento dei 55 anni di età. È obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.donatoriadmo.org. Per ricevere ulteriori informazioni, si raccomanda di inviare un messaggio WhatsApp o Telegram a ADMO Viterbo - Fondazione ADMO Lazio ETS al 334 776 5148, oppure si può contattare l’associazione con un messaggio privato alla pagina Facebook. Durante lo stesso giorno sarà inoltre effettuata una raccolta di giocattoli, da destinare ai reparti di Pediatria e alle case famiglia. Si accettano: giocattoli nuovi, carte da 'UNO', libri da leggere e libri da colorare, DAS e simili (plastilina, Didò), giochi da tavolo, puzzle, quaderni, pennarelli, mentre non si possono portare i peluches. Tutto deve essere imballato e non contaminato, per riportare il sorriso a bambini e ragazzi da 1 a 14 anni.