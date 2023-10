LADISPOLI - Trenta abbonamenti annuali gratuiti per le palestre Fitness Suite sono stati donati dal proprietario della nota catena di centri sportivi, Francesco Cordeschi, al Comune di Ladispoli. Gli abbonamenti sono stati presi in carico dai Servizi sociali che provvederanno a recapitarli ai ragazzi meno fortunati. «A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città - ha detto il sindaco Alessandro Grando - ringrazio Francesco Cordeschi e la Fitness Suite per questo gesto di grande altruismo, che giunge in un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico per le famiglie italiane e quindi anche della nostra città. Grazie a questo prezioso contributo, attraverso le segnalazioni dei nostri Servizi sociali, 30 ragazzi di Ladispoli appartenenti a famiglie svantaggiate potranno svolgere attività fisica e frequentare un luogo di aggregazione in cui si apprendono quei valori che solo lo sport è in grado di trasmettere».

