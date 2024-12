CERVETERI - Quella di oggi «sarà una giornata doppiamente importante per il Città di Cerveteri». La società «compirà infatti i suoi primi 95anni di storia e affronterà tra le mura amiche del campo Enrico Galli, il DuePiGreco, in una gara fondamentale che i verdazzurri dovranno obbligatoriamente vincere per raggiungere il prima possibile la salvezza nel campionato di Promozione». A dirlo è il sindaco Elena Gubetti che ha così invitato «i cittadini a venire al campo, per festeggiare il compleanno della squadra e ovviamente per fare il tifo». «I ragazzi e la dirigenza tutta, hanno bisogno del sostegno della città». L’appuntamento è questa mattina alle 11.

«La squadra sta attraversando un periodo di forte difficoltà, con tante sconfitte, che purtroppo hanno condizionato fortemente la classifica – ha aggiunto il sindaco Elena Gubetti – per questo è fondamentale portare ai ragazzi in campo e alla dirigenza tutta il nostro sostegno. Domenica mattina sarà inoltre occasione per un piccolo momento celebrativo, per festeggiare insieme ad alcune vecchie glorie del calcio locale i 95anni della squadra del Città di Cerveteri. Alla cittadinanza dunque, l’invito a recarsi allo stadio e ai giocatori, al mister e al presidente Andrea Lupi e alla dirigenza tutta, il mio in bocca al lupo per questa gara davvero fondamentale. Forza Cerveteri!».

