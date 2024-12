CIVITA CASTELLANA - Come stabilito da papa Francesco nella Spes non confundit, la Bolla di indizione dell’anno santo 2025, domenica 29 dicembre si aprirà l’anno giubilare in tutte le cattedrali e concattedrali: «Stabilisco inoltre che domenica 29 dicembre 2024, in tutte le cattedrali e concattedrali, i vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell’anno giubilare » (Spes non confundit-La Speranza non delude, n. 6)», si legge nella nota di don Luciano. Domenica 29 dicembre, festa della Santa Famiglia, si aprirà nella Diocesi di Civita Castellana l’anno Santo 2025. L’appuntamento è alle ore 17 in piazza Giacomo Matteotti (piazza del comune di Civita Castellana), da dove fedeli, clero, religiosi e religiose, movimenti e associazioni laicali, nonché le autorità civili e militari, insieme al vescovo, si recheranno nella cattedrale di Santa Maria Maggiore per la celebrazione della Santa Eucaristia, presieduta dal vescovo, S. E. Mons. Marco Salvi. «Il prossimo Giubileo, dunque, sarà caratterizzato dalla speranza che non tramonta, quella in Dio», (Papa Francesco). Informazioni sulle modalità per conseguire l’indulgenza plenaria durante il Giubileo 2025 si possono reperire al seguente link: https://www.iubilaeum2025.va/it/notizie/comunicati/2024/giubileo-norme-ottenere-indulgenza-plenaria.html

