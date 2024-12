Domani a Ronciglione sarà il giorno del dolore.

Profondo cordoglio ha suscitato, nella comunità cimina e tra le migliaia di fan di Marco Mengoni, la notizia della morte di Nadia Ferrari, mamma del noto cantante di cui tutta la Tuscia è orgogliosa. I funerali di Nadia Ferrari, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta, si terranno domani mattina alle 11 presso il duomo della cittadina viterbese. In molti si riuniranno per dare l’ultimo saluto alla donna, benvoluta e rispettata da tutti. Sul manifesto funebre campeggia un’immagine della Madonna, simbolo di devozione e fede che ha caratterizzato la vita di Nadia Ferrari in Mengoni, come recita il suo nome sul manifesto. La comunità si stringe intorno alla famiglia Mengoni, riconoscendo la spiritualità e l’importanza che Nadia ha sempre avuto nella vita di chi l'ha conosciuta.

Nadia, 65 anni, è stata un pilastro fondamentale nella vita di Marco Mengoni, sostenendolo fin dai primi passi nel mondo della musica.

«È stata lei a farmi scoprire la musica», ha più volte ricordato Marco, evidenziando il ruolo cruciale che la madre ha avuto nella sua carriera, segnata da successi internazionali.

La notizia della scomparsa di Nadia ha generato una grande onda di cordoglio, con moltissimi messaggi di vicinanza che stanno arrivando da tutta Italia.

Lo staff di Guerriero, progetto legato a Mengoni, ha scritto sui social: «Ci stringiamo alla famiglia per la perdita della cara Nadia. Le nostre più sentite condoglianze». Anche la pagina Facebook “Ronciglione per Marco” ha dedicato parole toccanti: «Ci lascia sgomenti… Il tuo sorriso e la tua dolcezza resteranno per sempre nei nostri cuori».

Nadia Ferrari non era solo la madre di un artista amato, ma anche una figura di riferimento nella sua comunità. Il suo ricordo vivrà nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla, e attraverso le note della musica di Marco, che rimane il più grande dono che Nadia ha trasmesso al mondo. La sua gentilezza e il suo sostegno incondizionato lasciano un vuoto incolmabile, che sarà mitigato solo dal ricordo della sua grande anima.

