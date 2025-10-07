Si svolgeranno domani mattina alle 12 nella cattedrale di Civita Castellana, i funerali di Elisabetta Vaccarotti, la 46enne morta sabato sera in un tragico incidente stradale sulla Nepesina. Il rito sarà officiato da don Alessandro.

I familiari hanno scelto di rispettare le sue volontà: niente fiori, ma opere di bene e donazioni in sua memoria.

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato, quando l’auto su cui la donna viaggiava insieme al marito, Stefano Lerin, è uscita di strada finendo contro un albero. Per Elisabetta non c’è stato nulla da fare: sbalzata fuori dall’auto, è morta sul colpo. Il marito, 50 anni, è stato invece trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni stabili ma ancora critiche.

La notizia della sua morte ha suscitato molto dolore e commozione nella comunità dove lei e suo marito sono molto conosciuti e benvoluti.