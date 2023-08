GALLESE – Sarà il vescovo della diocesi di Civita Castellana, Marco Salvi, a presiedere la cerimonia funebre di don Remo Giardini, il parroco amato da tutta la comunità scomparso domenica scorsa.

Le esequie verranno celebrate domani pomeriggio alle ore 16 nella concattedrale di Gallese e saranno officiate, come appena accennato, dal vescovo diocesano.

Don Remo Giardini, da 37 anni parroco di Gallese, è stato un sacerdote stimato, amato e rispettato da tutta la comunità di Gallese; per molti anni è stato assistente diocesano dell’Unitalsi e attualmente era delegato del vescovo per il tempo libero, sport e turismo.

Una grave malattia e la conseguente operazione al cuore aveva inevitabilmente indebolito il suo fisico, portandolo ad una scomparsa prematura e lasciando la cittadina di Gallese e la diocesi civitonica «attonita e costernata» per la tragica notizia. Tra i primi ad esprimere cordoglio, oltre al sindaco del paese, Danilo Piersanti, e alla diocesi della città delle ceramiche, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, per il quale don Remo era «un caro amico», oltre che «un importante punto di riferimento per tutta la comunità di Gallese«.

Don Remo Giardini era nato a Orte il 30 agosto 1951 e fu ordinato sacerdote il 3 luglio 1977; dal 1986 era parroco della concattedrale di Santa Maria Assunta di Gallese.

Il comune di Gallese ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale: saracinesche abbassate e bandiere a mezz’asta, quindi, per la giornata di oggi nel paese in memoria del caro parroco.

