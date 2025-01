S. MARINELLA – Interruzione del flusso idrico domani da parte di Acea Ato2.

Per consentire la messa in opera di nuove infrastrutture, si potrebbero verificare mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione dalle 14 alle 20, nelle seguenti strade o zone: piazza Civitavecchia e strade limitrofe, via Carso, viale Roma, via Ulpiano, via Aurelia, via della Conciliazione, via Crispi e strade limitrofe, via Don Augusto Ranieri, via Barone Marincola, via della Repubblica, via Rucellai, Lungomare Marconi e strade limitrofe, via Punico, via Castronovo, via Pirgus, via Cavour, via Flaminia Odescalchi, via V Maggio, via Oberdan e strade limitrofe. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti, che resteranno in stazionamento per tutta la durata dei lavori nei seguenti punti: piazza Civitavecchia e lungomare Marconi (di fronte all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335.

