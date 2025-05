CIVITAVECCHIA – Si svolgeranno domani, 14 maggio 2025, le celebrazioni per l’82° anniversario del primo bombardamento su Civitavecchia, avvenuto nel 1943. Un momento di raccoglimento e memoria per rendere omaggio alle vittime civili e militari che persero la vita durante uno dei giorni più bui della storia della nostra città.

Le commemorazioni avranno inizio alle ore 11.00 con la deposizione di una corona al monumento dedicato alle vittime dei bombardamenti, presso il Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord. A seguire, ci sarà la deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele e la deposizione di una corona presso la lapide dedicata ai caduti in Via Mazzini.

In occasione della ricorrenza, il Sindaco Marco Piendibene ha dichiarato: «Ricordare il bombardamento del 14 maggio 1943 significa non soltanto onorare la memoria di chi ha perso la vita, ma anche riaffermare il valore della pace e il nostro profondo senso di comunità. È un dovere morale verso le generazioni passate e un monito per quelle future. Civitavecchia ha saputo rialzarsi e crescere, ma non dimentica».

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare.

