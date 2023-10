Domani dalle 8,30 alle ore 14, divieto di circolazione nel primo tratto di via Monte Asolone, ovvero quello compreso tra piazza piazza Crispi e via Vittorio Veneto. Nello stesso tratto e nella stessa fascia oraria della suddetta giornata sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni. Il provvedimento, emanato con apposita ordinanza del settore VII (n. 790 del 25-10-2023) su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire la sosta di un automezzo e operazioni di getto in calcestruzzo nei pressi del civico 11. I divieti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada attraverso idonea segnaletica. Nel caso in cui i lavori venissero sospesi o ultimati prima del termine previsto sarà immediatamente ripristinato l’ordinario transito veicolare. L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.

