Divieto di circolazione veicolare in via Fontanella di Sant’Angelo fino al 7 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore VII (n. 486 del 29-6-2023), si rende necessario per consentire i lavori di manutenzione straordinaria alle facciate dell’edificio della Provincia di Viterbo, con l’ausilio di una piattaforma aerea. Nel caso in cui i lavori venissero sospesi o ultimati prima del termine previsto, sarà ripristinato il regolare transito veicolare. La versione integrale dell'ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.