CIVITAVECCHIA – Intervento attorno alle 16.45 di oggi da parte dei Vigili del fuoco in via Lorenzo Betti, all’altezza del civico 5, per un distacco di intonaco. Una zona, questa, che già negli anni passati era stata più volte protagonista, suo malgrado, di problemi simili, tanto da essere al centro di un progetto di riqualificazione completo, tra Comune e Ater, rimasto però nel cassetto.

Questo pomeriggio, una volta arrivati sul posto, gli uomini della Bonifazi hanno trovato un’ampia porzione di intonaco distaccatasi dall’intradosso del solaio del vano scale e di conseguenza hanno notato un’importante lesione della pignatta sovrastante con ammaloramento della sezione dei ferri di armatura. Sul posto si è reso quindi necessario anche l’intervento del funzionario dei Vigili del fuoco; una volta inviato il documento al Comune, si valuterà la firma o meno del provvedimento di evacuazione della palazzina all’interno della quale abitano dodici famiglie. (SEGUE)