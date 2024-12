ALLUMIERE - Non è stata ancora fissata la data del funerale dell'eccezionale giovane Simone Torroni, che venerdì notte è deceduto al Policlinico Gemelli di Roma, a seguito di un incidente su pista durante una gara di motocross svoltasi qualche giorno fa in una pista da cross a Vetralla. Secondo le ricostruzioni, Simone, per cause e dinamiche in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo a terra. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno constatato le condizioni del centauro, decidendo così di richiedere il supporto dell’eliambulanza Pegaso, che lo ha trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma.

L'incidente è avvenuto lo scorso 18 maggio di mattina.

Al Gemelli di Roma i medici lo hanno operato (7 ore di intervento) e portato in sala rianimazione. Sembra che durante il trasporto Simone fosse vigile e che abbia dichiarato che l'incidente era stato determinato da un guasto del mezzo. Torroni aveva portato la moto poco prima a fare la revisione e il suo mezzo era pronto per la gara che si è svolta in un circuito privato.

La sera di venerdì (24 maggio), mentre era ricoverato in sala rianimazione, alle ore 22, il cuore di Simone ha smesso di battere. I medici del Gemelli hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. La prematura scomparsa di questo meraviglioso fiore ha lasciato nella famiglia e nella comunità di La Bianca un grande vuoto. La salma è ora a disposizione del magistrato ed è stata disposta l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. Luisa e Maurizio, i genitori di Simone, sono dilaniati dal dolore, questa per loro è la seconda tragedia: il 17 agosto del 2012, sulla strada che collega La Bianca a Tolfa, ha perso la vita il primo figlio, Alessio, un altro straordinario e impagabile ragazzo che tutta la comunità piange. Luisa e Maurizio sono due persone straordinarie e uniche: sempre generosi, disponibili, buoni, sempre pronti a dare una mano in chiesa, nella Contrada, nella frazione e non meritavano di vivere due tragedie di questa portata. In attesa del funerale, il parroco della Bianca, don Ivan Leto, martedì 28 alle ore 21 terrà una preghiera nella chiesa parrocchiale Nostra Signora di Lourdes di La Bianca, alla quale invita tutti a partecipare.

"Ci ritroveremo come comunità a pregare per l'anima del nostro caro Simone - spiega don Ivan - al rosario meditato seguirà la celebrazione di suffragio per lui. La vicinanza silenziosa e discreta ai suoi genitori sia testimonianza d'affetto fraterno. Grazie". Simone, nato il 24 novembre 1995, era un bravissimo ragazzo, buono come il pane, generoso, allegro e sempre disponibile e amico di tutti. Amava il prossimo e si prestava sempre per aiutare tutti. Era solare e amante della vita. Era fidanzato da 4 anni con la sua amatissima Delia con cui conviveva. Simone era un gran lavoratore: aveva fatto tanti sacrifici per trovare il lavoro fisso e ha lavorato in vari settori dando sempre il massimo. La sua passione per i motori l'ha portato a lavorare come meccanico: aggiustava i pulman del Cotral. Faceva parte della Storica Contrada La Bianca e era attivo con il papà e lo zio all'interno della comunità della frazione. Era umile e sempre voglioso di imparare e di fare. Aveva studiato e aveva anche preso la patente per guidare gli autobus. Da un anno a questa parte lavorava come operaio al Teatro Traiano ed era molto contento: tutti lo apprezzavano e lo stimavano perché era un ottimo lavoratore. Si era affezionato molto ai colleghi e questi a lui. Era estroverso e sempre positivo; fin da piccolo ha sempre avuto la grande passione per le moto da cross e ha sempre svolto le gare. Era conosciuto ovunque perché con il suo carattere aperto e gioviale si faceva apprezzare da tutti. Da La Bianca un messaggio per la famiglia Torroni dai concittadini dilaniati dal dolore: "La comunità di La Bianca si stringe attorno alla famiglia Torroni per la perdita di Simone". Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco invece sottolinea: "Voglio partecipare unitamente all’amministrazione comunale al dolore per la morte del giovane Simone Torroni da un anno assunto come operaio al Teatro Traiano. In segno di lutto lo spettacolo sabato sera è stato rinviato. La mia vicinanza e le mie condoglianze ai familiari per questa tremenda tragedia". Sulla pagina Fb del comune di Allumiere si legge: "La comunità di Allumiere si stringe attorno alla famiglia Torroni colpita dal dolore per la tragica scomparsa di Simone".

